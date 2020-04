Lendeleedse gemeenteraad voor het eerst online te bekijken Valentijn Dumoulein

29 april 2020

11u00 2 Lendelede Door de coronacrisis zal de gemeenteraad van nu donderdag 30 april zonder publiek plaatsvinden, maar wie toch wil volgen zal dat voor het eerst online kunnen. Alles wordt gestreamed via de Facebookpagina van de gemeente.

De gemeenteraad vindt voor de gelegenheid in gemeenschapscentrum Den Tap plaats. De raadsleden komen samen, maar nemen de nodige social distancing in acht. Op de agenda staat onder andere de eedaflegging van het nieuwe raadslid Vicky Devreese en de bespreking van de vernieuwing van het fietspad in de Winkelsestraat. Gezien publiek door de coronacrisis niet welkom is, kan iedereen de raad vanaf 19 uur volgen via de gemeentelijke Facebookpagina.