Lendeleedse Chiro moet kamp dag voor vertrek annuleren na coronabesmettingen Valentijn Dumoulein Hans Verbeke

20 juli 2020

23u53 6 Lendelede De Chirojongens en -meisjes van Lendelede mogen dinsdag niet op kamp vertrekken nadat bij drie leden een coronabesmetting is vastgesteld. Dat heeft de Crisiscel van de West-Vlaamse gemeente beslist. Ook speelpleinwerking Jakkedoe is tot eind juli preventief opgeschort.

Maandag werd vastgesteld dat drie leden van de Chiro positief hadden getest. De besmettingen zouden volgens de gemeente geen link hebben met de vijf coronapatiënten die vorige week in Lendelede gemeld werden. “

“De drie leden hadden de voorbije dagen onderling contact met andere jongeren waardoor het momenteel moeilijk traceerbaar is wie al dan niet besmet is en anderen dus zou kunnen besmetten”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Op medisch advies, in overleg met het gemeentebestuur en op aanraden van de Chiro nationaal heeft de jeugdbeweging deze beslissing genomen.

Kamp in Essen en Malle

Daardoor kunnen driehonderd leden van de jeugdbeweging niet op kamp vertrekken. De Chirojongens stonden op het punt naar Essen te trekken. Een deel van de leiding was al op voorkamp getrokken en was al ter plaatse. Burgemeester Dewaele trok maandagavond nog persoonlijk naar de Antwerpse gemeente om te overleggen met de hoofdleiding. “Dit was een enorm moeilijke beslissing en er zullen ongetwijfeld veel traantjes vloeien, maar in deze omstandigheden was dit het meest veilige wat we konden doen.” De Chiromeisjes zouden dinsdag naar Malle op kamp vertrekken.

De gezinsleden van de besmette Chiroleden gaan nu preventief mee in quarantaine. Zij ondergingen ook een test en wachten op de resultaten. Of het om één cluster of meerdere gaat, kon de burgemeester niet kwijt.

Speelpleinwerking opgeschort

Ook speelpleinwerking Jakkedoe, gaat voorlopig niet door. “Doordat er mogelijkheid is dat deze leden contact hadden met sommige monitoren van de speelpleinwerking, wordt uit voorzorg en op medisch advies ook de speelpleinwerking opgeschort tot het einde van juli”, vervolgt de burgemeester. “Deze situatie wordt van dichtbij opgevolgd en indien nodig wordt hierover later nog gecommuniceerd.”

Burgemeester Carine Dewaele heeft ondertussen ook een videoboodschap voor haar inwoners ingesproken: