Lendeleedse burgemeester verduidelijkt: “Geen mondmaskerplicht op straat, wel sterk aangeraden” Valentijn Dumoulein

25 juli 2020

12u38 0 Lendelede De Lendeleedse burgemeester Carine Dewaele (CD&V) heeft in een videoboodschap nog eens duidelijk gemaakt welke regels er in haar gemeente precies gelden omtrent het dragen van een mondmasker. Er geldt momenteel geen draagplicht op straat, maar de burgermoeder raadt het wel aan.

“Er mag en kan geen algemene mondmaskerplicht in Lendelede zijn omdat we volgens de cijfers niet in alertfase 3 zitten”, vertelt ze in een videoboodschap. “We zitten hier in alertfase 1. Er is wel een mondmaskerplicht in alle gemeentelijke gebouwen en het I.V.I.O.-containerpark. Iedere gemeente heeft zijn eigen regels. Op heden is er in het winkelgebied in Lendelede geen mondmakerplicht omdat we hier over geen drukke winkelstraten beschikken. Het is wel aangeraden om zoveel mogelijk je mondmasker te dragen op openbare plaatsen. Deze aanbeveling gaat gepaard met de andere regels: social distancing, geen grotere bubbel dan 15 personen en een goede handhygiëne. De crisiscel komt meermaals per week samen om deze situatie te evalueren.”

Bekijk hieronder de videoboodschap van de burgemeester: