Lendeleedse burgemeester na opstoot corona: “Kom zo min mogelijk samen” Valentijn Dumoulein

22 juli 2020

12u52 0 Lendelede De stijging van het aantal coronapatiënten in Lendelede blijft de gemeente beroeren. Vorige week waren er vijf nieuwe gevallen van Covid-19 en maandagavond raakte bekend dat De stijging van het aantal coronapatiënten in Lendelede blijft de gemeente beroeren. Vorige week waren er vijf nieuwe gevallen van Covid-19 en maandagavond raakte bekend dat vier leden van de chiro besmet waren, waardoor de kampen van Chiro’s Sint-Nico en Ilse in extremis niet konden doorgaan . Burgemeester Carine Dewaele (CD&V) roept haar inwoners nu op extra voorzichtig te zijn.

De burgemeester blijft hameren op de gouden regels, waaronder social distancing en een goede handhygiëne, maar voegt ook nog een belangrijke waarschuwing toe. “We willen onze inwoners vragen om gezien de situatie zo min mogelijk contacten te onderhouden. We doen een oproep aan iedereen om zo min mogelijk samen te komen. Indien een samenkomst toch noodzakelijk is, respecteer dan ten volle de social distancing en draag als je buitenshuis gaat zoveel mogelijk een mondmasker. We blijven de situatie nauwgezet opvolgen.”

De gemeente krijgt ondertussen veel vragen van ongeruste inwoners en ouders die vragen of ze zich en hun kinderen moeten laten testen of niet. “Dat hoeft enkel voor wie de komende tijd door contacttracers of door een coronapatiënt met wie ze contact hadden, worden opgebeld”, zegt de burgemeester. “Die laat zich daarna best testen ter controle. Wij twijfels heeft, raden we aan contact op te nemen met de huisarts.”

Speelpleinwerking Jakkedoe is door de recente stijging nog tot eind juli geschrapt. Normaal gezien hervatten de activiteiten op 9 augustus.