Lendeleedse bib start met afhaalservice Valentijn Dumoulein

11 april 2020

12u37 0 Lendelede De gemeentelijke bibliotheek start met een afhaalservice om inwoners in coronatijden toch van wat leesvoer te voorzien. Rechtstreeks contact wordt op die manier ook vermeden.

Iedereen die lid is van de bib kan boeken, tijdschriften en dvd’s reserveren. Dit kan via het gebruikelijke reservatiesysteem in de catalogus. Ga daarvoor naar lendelede.be/bibliotheek en klik door naar de online catalogus. Stuur ook nog een mailtje naar bibliotheek@lendelede.be om het tijdstip van ophalen af te spreken. Een tweede manier is om een mail te sturen naar hetzelfde adres, met de gewenste titels en het gewenste afhaaltijdstip. Je kan tijdens de openingsuren (uitgezonderd op zaterdag) ook bellen naar 051/30.06.15 en je verlanglijstje doorgeven.

De gereserveerde materialen kunnen na bevestiging worden afgehaald op het afgesproken tijdstip in de hal van de bibliotheek. In de mate van het mogelijke zal wel gepoogd worden om de afhaalmomenten te spreiden in de tijd zodat er zo weinig mogelijk bezoekers gelijktijdig binnen komen. Inleveren van boeken kan enkel via de inleverschuif naast de ingang van het gebouw. De afhaalservice is gratis. Sinds 13 maart is de periode van de inlevertermijn opgeschort tot het einde van deze tijdelijke maatregelen. Er wordt geen ‘te laat’-geld’ aangerekend voor de materialen die nog thuis zijn en dit tot de bibliotheek terug open is.