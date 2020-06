Lendeleeds dorpscafé De Kroone ziet heropstart zitten: “Tot eind augustus elke dag van 9 uur ’s morgens tot 1 uur ’s nachts open” Valentijn Dumoulein

11 juni 2020

15u41 0 Lendelede Ook de horeca in Lendelede herleeft nu de heropstart een feit is. Dat valt nog het best te merken rond het Kerkplein, waar heel wat zaken met dank aan het gemeentebestuur hun terrassen op openbaar domein mochten uitbreiden. Dankzij het zonnige weer zaten die de voorbije dagen al goed vol en dat doet Nico Vandeverre (50) van dorpscafé De Kroone merkbaar plezier. Om de verloren maanden wat in te halen is zijn zaak tot het einde van de zomer zelfs elke dag open.

Naast het verlengen van de terrassen valt ook de bijhorende belasting voor de horecazaken weg. “En dat vinden we een mooi gebaar van de gemeente”, zegt Nico. “Het zijn geen makkelijke maanden geweest, maar dankzij de hinderpremie van de overheid hebben we die periode kunnen overbruggen. Ik heb mijn terras nu ook kunnen uitbreiden van 30 naar 80 plaatsen en heb een tent geplaatst om mijn klanten tegen wind en regen te kunnen beschermen. Binnen waren er minimale aanpassingen nodig, maar wordt ook de anderhalve meter afstand gerespecteerd. Alleen mijn krukken aan de toog ben ik kwijt.”

De Lendeledenaar vond ondertussen al zijn weg terug naar het dorpscafé. “En die zal hier veel terecht kunnen. Om de schade wat in te halen zijn we tot eind augustus elke dag open van 9 uur ’s morgens tot 1 uur ’s nachts. Ik kan daarbij gelukkig rekenen op hulp van mijn vrouw en wat jobstudenten.” Nico hoopt dat het kermisweekend in augustus nog in een of andere vorm kan doorgaan. “Want dat is voor ons hét moment van het jaar”, zegt hij. “We moesten noodgedwongen al enkele koersen missen ,maar die kermis zou zeer pijnlijk zijn. Maar ik heb er goede hoop op dat er wel iets van programmatie zal zijn.”