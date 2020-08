Lendeledenaars moeten vanaf vandaag verplicht stoffen mondmasker op zak hebben CDR

11 augustus 2020

19u22 0 Lendelede In de strijd tegen het coronavirus vaardigt burgemeester Carine Dewaele (CD&V) een reeks lokale aanvullende maatregelen uit. Zo moeten je op het grondgebied van Lendelede vanaf vandaag ten allen tijdje een mondmasker op zak hebben en moeten evenementen ter goedkeuring voorgelegd worden.

Lendeleeds burgemeester Carine Dewaele heeft beslist om aansluitend op de algemene regelgeving enkele bijkomende voorwaarden op te leggen in de strijd tegen Covid-19. Hiertoe vaardigde ze dinsdag een burgemeestersbesluit uit dat direct in voege treedt. Vanaf heden is het voor iedereen op grondgebied Lendelede vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben. Bovendien moet dit mondmasker door iedereen ouder dan 12 jaar verplicht gedragen worden in alle wachtrijen van handelszaken, openbare infrastructuren of evenementen, in alle openbare gebouwen en recyclageparken. Enkel wie met een medisch attest kan aantonen dat geen mondmasker kunnen dragen, beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de uitvoering van die activiteit en wie actief aan het sporten is moet geen mond- en neusbescherming dragen. Indoor sportactiviteiten mogen enkel plaatsvinden zonder toeschouwers. De noodzakelijke begeleiders mogen wel aanwezig zijn. Groepsdouches, zowel bij publieke als private sportvoorzieningen, worden gesloten voor het publiek. Voor alle evenementen op het grondgebied van Lendelede geldt een registratieplicht gelijk aan de registratieplicht die geldt voor de horeca en op alle evenementen moet een mondmasker gedragen worden, tenzij door houders van een medisch attest. Alle evenementen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Burgemeester die ze aftoetst aan de geldende regels inzake veiligheid en gezondheid en occasionele markten of verkopen zijn verboden. De lokale politie en de gemeentelijke diensten zullen toezicht houden op de naleving van de maatregelen.