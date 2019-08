Lendelede volgens De Tijd ‘fusierijp’, maar burgemeester blijft fervent tegenstander Valentijn Dumoulein

21 augustus 2019

11u38

Bron: Valentijn Dumoulein 1 Lendelede Uit de startnota van Bart De Wever voor een nieuwe Vlaamse regering blijkt dat N-VA nog meer gemeentefusies wil. Er bestaat nog geen officieel kader met criteria om te bepalen welke gemeentes fusierijp zijn, maar de krant De Tijd maakte de oefening al even aan de hand van drie graadmeters en daaruit blijkt dat Lendelede, net als 42 andere gemeentes, in het vizier loopt.

De Tijd keek naar het aantal inwoners, de schuldenlast en budgettaire ruimte om te investeren. Op basis van die parameters blijkt Lendelede een valabele kandidaat voor een fusie. Er zijn om en bij de 5.700 inwoners. Minder dan de 15.000 die de krant voorop stelt om genoeg schaalgrootte en expertise te hebben om alle opgelegde taken goed uit te voeren. Ze baseerde zich daarvoor op onderzoek vanhet Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving. Lendelede heeft met 1.400 euro per inwoner ook een hoge schuldenlast en de gemiddelde budgettaire ruimte per inwoner bedraagt er 94 euro en dat is onder het Vlaams gemiddelde van 114 euro. Genoeg voor De Tijd om Lendelede net als 42 andere gemeentes een kandidat voor een fusie te maken.

Burgemeester blijft tegen

Dat is evenwel buiten burgemeester Carine Dewaele (CD&V) en het gemeentebestuur gerekend. “Onze gemeente is financieel gezond genoeg om op eigen benen te staan. We zijn ook in staat om zaken te organiseren en subsidies los te weken. Ik vind het spijtig als ze zeggen dat kleine gemeentes niet krachtdadig genoeg zijn. Dat moet eens stoppen. Ik zie meer heil in intergemeentelijke samenwerkingen, zoals met brandweerzone Fluvia of politiezone Vlas. Dat mag wat mij betreft verder gaan. Zo stoppen de wegen niet aan de gemeentegrenzen, dus ook op vlak van verkeer kan die samenwerking nog verder gaan. Laat ons alstublieft de dienstverlening dicht bij de burger houden. Dat is mijn mening, maar naar ik hoor ook wat de Lendeledenaars wensen. Nu, het blijft afwachten wat er na de onderhandelingen over de fusies precies in de Vlaamse regeringsverklaring zal staan. Dat zal welicht nog afgezwakt worden.