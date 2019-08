Lendelede viert kermis met animatie,

optredens en koers Valentijn Dumoulein

20 augustus 2019

16u37

Bron: Valentijn Dumoulein 1 Lendelede De jaarlijkse kermis strijkt vanaf vrijdag 23 augustus opnieuw in Lendelede neer. Jong en oud kan dat die avond mee komen vieren op een openingsreceptie.

De feestelijke opening van de kermis is op vrijdag om 19 uur op het Dorpsplein voorzien. Iedereen kan er tot 21 uur voor gratis drank(jes) terecht. Op dat tijdstip is er ook een kermisworp voor kinderen en de brandweer staat er met een preventiestand. Er is animatie met een ballonplooier en een circusworkshop. Om 21 uur is er een optreden van coverband The Green Onions.

Geefcafé

Op zaterdag 24 augustus is er om 13 uur een geefcafé van KWB op het Gemeenteplein en om 14.30 uur kan het jonge volkje genieten van een optreden van Ghost Rockers. Om 19 uur zijn er optredens van B.Jorn en Greg in Café De Club en is er The Golden Years bij Café De Drie Koningen en De Kroone.

Zondagmiddag serveert de brandweer ribbetjes of een halve kip en is er beenhesp met kroketjes bij Café De Club. Er staat een springkasteel aan café ’t Nieuw Paradijs en om 17.30 uur is er een optocht van het trommelkorps van Kunst en Eendracht, gevolgd door een concert van de harmonie zelf. Om 19.30 uur geeft The Crooktown Jazz Band een kermisconcert aan het Trefpunt (DOC) in de A.Dassonvillelaan. Het hele weekend staan er kermiskramen op het plein tussen de Winkelse- en Heulsestraat.

Lendlee Koers

Op maandag 26 augustus is er om 19 uur nog Lendlee Koers, met 21 rondes van 4,55 kilometer en aankomst aan café De Kluisberg en op donderdag 29 augustus een kermisfeest van alle leden van Okra in zaal L indelei met een optreden van Allons Chanter.