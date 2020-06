Lendelede schenkt alle inwoners jeton voor lokale horeca Valentijn Dumoulein

29 juni 2020

20u21 0 Lendelede De gemeente Lendelede schenkt al zijn inwoners onder de noemer ‘Heerlijk Lokaal Genieten’ een jeton om te verbruiken bij de lokale horeca.

“Dit jaar zal Lendelede Kermis anders zijn”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Zo is er geen volksreceptie en snoepworp. Met het vrijgekomen budget krijgt elke inwoner een horeca-jeton die je mag verbruiken bij de lokale horecazaken. Allemaal samen de zomervakantie afsluiten kan dit jaar niet, maar we ontmoeten jullie wel graag in één van onze vele horecazaken.”

De jeton zit binnenkort in een afgesloten envelop in de brievenbus van de inwoners. “Eén jeton is 2 euro waard en elke inwoner krijgt er één, belooft de burgemeester. “De jeton is geldig tot eind september. Kom dus uit je kot, maar hou het veilig.”

Horeca waar je de jeton mag verbruiken zijn cafés Drie Koningen, De Kroone, ’t Nieuw Paradijs, De Club en frituren De Platse en Tamarind op het Dorpsplein. Ook café De Kluisberg, restaurant Sint-Blasius, De Speelvogel, Tapabro en de cafetaria in de sporthal en De Langemunte doen mee met de actie.

Terrasconcerten in augustus

Er komen straks ook banners en vlaggen in het Lendeleedse straatbeeld met de slogan ‘Heerlijk lokaal genieten. Tijdens het kermisweekend van 20 augustus zijn er wel vervangende terrasconcerten van de Turbo Alive Band, Kaatje Tralalaatje en Gene Thomas op het plein voor het gemeentehuis.

N-VA kritisch

Later dit jaar maakt ook de Lendeledebon zijn terugkeer. Die zal je dan kunnen verbruiken in één van de lokale handelszaken. Oppositiepartij N-VA is niet onder de indruk. “De jeton van 2 euro is eigenlijk niets anders dan het besteden van het budget van de jaarlijkse drink met de kermis”, zegt Marnic Vandenbroucke. “De andere zaken waren al twee maanden een duidelijke eis van de N-VA-fractie. Het is duidelijk dat steeds meer en meer van onze punten door de meerderheid gevolgd worden.”