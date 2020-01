Lendelede rolt ‘vuilnisbakkenplan’ uit: 21 nieuwe exemplaren op komst Valentijn Dumoulein

09 januari 2020

17u30 0 Lendelede De gemeente gaat deze maand zijn ‘vuilnisbakkenplan’ uitrollen. 39 oude vuilnisbakken worden vervangen door 21 nieuwe exemplaren en er komen ook 11 hondenpoepbuizen bij.

“De voorbije twee jaar zijn er op verschillende tijdstippen metingen in en rond de gemeentelijke vuilnisbakken gebeurd”, zegt Elvire Vanysacker van de Lendeleedse milieudienst. “We checkten daarbij hoe vol de vuilnisbakken zaten, of er misbruik was en hoe net de omgeving was. Al die metingen gaven ons een mooi overzicht over het gebruik. Zo wisten we ook of een bepaalde vuilnisbak al dan niet op een goede locatie stond. Dit vormde de basis voor ons nieuw gemeentelijk vuilnisbakkenplan.”

Ook hondenpoepbuizen

Voor de uitvoering van het plan kocht de gemeente 21 nieuwe vuilnisbakken aan. “Het gaat om nieuwe exemplaren die voldoende groot, robuust en van kleine ingooi-openingen voorzien zijn”, aldus Elvire. “De nieuwe exemplaren komen op 16 van de vroegere locaties. Op 2 tot 3 plaatsen gaan we die nieuwe vuilnisbakken wat verplaatsen. Er komen ook nieuwe vuilbakken op vijf nieuwe locaties, waaronder de site Nelca en op plaatsen waar regelmatig zwerfvuil blijft liggen. Daarnaast kochten we ook elf hondenpoepbuizen aan die op voornamelijk nieuwe locatie zullen staan.” De gemeente blijft verder metingen uitvoeren en zal indien nodig na evaluatie nog wijzigingen aanbrengen.