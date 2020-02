Lendelede plant lindeboom: “Symbolisch startschot voor meer openbaar groen” Valentijn Dumoulein

04 februari 2020

14u00 0 Lendelede Op zondag 2 februari plantte het gemeentebestuur een lindeboom tussen de Lijnzaad- en Vlasschaardstraat. Dat gebeurde op een symbolische datum – 02/02/2020 – en het geldt als startschot om meer groen in de gemeente te voorzien.

“Het gaat om een symbolisch startschot voor de beleidskeuze om meer in te zetten op openbaar groen”, vertelt schepen Rudy Rommens. “Het is een boom die ons de nodige zuurstof en energie zal geven om de komende jaren nog meer bomen te planten. Het is de meest efficiënte manier van klimaatadaptatie en voor een betere leefomgeving. Het verbetert ook de luchtkwaliteit en zorgt voor reflectie van zonnestralen en meer schaduw. We zijn ambitieus en willen voor elke boom die verdwijnt op het openbaar domein twee bomen in de plaats zetten. Lukt dat niet op het openbaar domein, dan willen we burgers bij onze ambitie betrekken.”

De keuze voor een linde kwam er niet zomaar. “Als de boom in bloei staat is het een zeer goede nectarbron voor bijen”, aldus de schepen. “Maar in onze plaatsnaam Lendelede zit ook een verwijzing naar ‘lende’, een oud woord voor linde. Zo is de cirkel rond.”