Lendelede pakt uit met vier gratis coronaveilige ‘peloezeconcerten’ Valentijn Dumoulein

10 september 2020

10u15 0 Lendelede Door corona kon het kermisweekend in augustus niet doorgaan, maar het gemeentebestuur van Lendelede komt eind september, begin oktober met een mooi alternatief op de proppen. Het pakt uit met vier gratis coronaveilige ‘peloezeconcerten’ op verschillende locaties.

“We konden niet anders dan de activiteiten naar aanleiding van ons kermisweekend te schrappen”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Maar tegelijk beseften we ook dat mensen in deze periode nog meer dan anders naar evenementen snakken. We willen hen daarin tegemoet komen en pakken vanaf 19 september vier zaterdagen op rij uit met een streepje muziek tijdens ‘Muziek ip de peloeze’.

Covergroepen

Die concerten zijn een idee van cultuurfunctionaris Wim Dierick. “We voorzien vier concerten én een apart muzikaal intermezzo op de caféterrassen”, zegt hij. “We kiezen daarbij voor covergroepen die verschillende genres spelen, want we mikken op een divers publiek. De concerten vinden buiten plaats omdat dit veiliger is. We voorzien plaats voor maximum tweehonderd toeschouwers. Wie langs komt, moet een mondmasker dragen en tijdens het concert blijven zitten.”

Van Kloostertuin tot Korenveld

Het eerste concert vindt op zaterdag 19 september om 14.30 uur plaats op het grasplein aan woonzorgcentrum Aksent in de Pastoor De Beirstraat. De band Alain Proviest speelt er dixieland-muziek, maar ook een streepje wals, rumba, jazz of balkan. Cultuurfunctionaris Wim maakt er deel van uit. “Diezelfde dag voorzien we om 18 uur ook een muzikaal intermezzo van Stan Bruwier op de caféterrassen op en rond het Dorpsplein”, aldus de burgemeester. Het volgende concert vindt op 26 september om 18 uur plaats op het grasveld van Korenveld. De Vette Pistons treden er op.. Een week later, op 3 september, is het om 18 uur de beurt aan De Wilfrieds om aan de Kloostertuin het beste van zichzelf te geven en tot slot kan je op 10 oktober om 18 uur kijken naar The Ed Sullivan Quartet op het grasplein aan site Nelca in de Stationsstraat.

Op voorhand reserveren kan niet. Je moet de avond zelf langskomen en je ter plaatse registreren.