Lendelede maakt wandelpakket voor sportieve inspiratie in coronatijden Valentijn Dumoulein

20 april 2020

14u54 0 Lendelede We moeten met z’n allen in ons kot blijven, maar af en toe eens wat frisse lucht opsnuiven in eigen gemeente mag mits de nodige social distancing uiteraard ook. Om ons daarbij te helpen heeft de gemeente nu een kant-en-klaar wandelpakket samengesteld.

In het pakket vind je de wandeling ‘Op avontuur met Blob in Lendelede’ van 3,8 kilometer en een wandeling van 3,5 kilometer met opdrachtjes van de Jakkedoe-animatoren. Er is ook een paaswandeling van 3,8 kilometer gemaakt door juf Ellen uit Prizma Basisschool De Talententuin. Tot slot is er Lendelede à la carte, een kaart met wandelknooppunten.

Als je een van deze wandelingen met je kinderen doet, dan kan je een foto nemen aan het bord van ‘Owlivia en Blob’ op de splitsing van de Kuurnse- met de Kwadestraat. Mail deze foto naar jeugddienst@lendelede.be en misschien krijg je wel een leuk cadeautje. Het project loopt zolang de lockdown duurt.

Het wandelpakket ophalen kan aan de fietsenstalling bij de sporthal, waar iedere dag tussen 9 en 19 uur een doos met daarin het pakket staat. Dat is ook het geval aan het bord van Owlivia en Blob. Je kan het pakket ook ophalen op afspraak in de bib door te bellen naar 051/30.06.15 of in het gemeentehuis, enkel in de voormiddag op afspraak door te bellen naar 051/33.63.00 of aan de inkom van de jeugd- en cultuurdienst op de parking van het DOC in de A.Dassonvillelaan 3.