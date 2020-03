Lendelede lanceert infolijn voor wie hulp nodig heeft bij boodschappen of nood heeft aan een babbel Redactie

27 maart 2020

14u45 0 Lendelede Het gemeentebestuur heeft met Lendelede Helpt een initiatief opgestart waarbij ze inwoners tijdens de coronacrisis willen bijstaan. Via de gemeentelijke website kan je je als vrijwilligers aanmelden als je bijvoorbeeld boodschappen wil halen of eens een babbeltje wil slaan met iemand. Ook wie daar nood aan heeft, kan via die weg iets laten weten.

Wie in een noodsituatie is verzeilt geraakt, kan bellen op 051/30.31.31 of op de gemeentelijke website terecht. Bellen kan 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur. Via die infolijn kunnen mensen met een beperkt netwerk terecht om te horen hoe ze geholpen kunnen worden, bijvoorbeeld door het inschakelen van vrijwilligers, het doen van boodschappen, het leveren van maaltijden aan huis of voor een geruststellende babbel. De lijn is ook beschikbaar voor wie met gevoelens van angst en eenzaamheid kampt.

Vrijwilligers welkom

Het Sociaal Thuis kan in deze situatie een beroep doen op tal van vrijwilligers, maar ook wie zich nu nog wil aanmelden kan dat via dezelfde weg doen. Vrijwilligers krijgen sowieso een gratis verzekering waardoor ze tijdens hun vrijwilligerswerk beschermd zijn.