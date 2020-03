Lendelede Lacht met Freddy De Vadder en Gunter Lamoot Valentijn Dumoulein

03 maart 2020

13u30 0 Lendelede De ouderraad van Prizma basisschool De Talententuin en het gemeentebestuur organiseren op zaterdag 7 maart het evenement Lendelede Lacht. Met comedians Freddy De Vadder en Gunter Lamoot op de affiche moet dat ongetwijfeld lukken.

De avond gaat om 19.30 uur van start in gemeenschapscentrum Den Tap in de Pastoor De Beirstraat. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Ze bestellen kan via soeddescheemaeker@hotmail.com.