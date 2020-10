Lendelede krijgt tegen 2030 overal openbare LED-verlichting Valentijn Dumoulein

05 oktober 2020

14u47 0 Lendelede Het gemeentebestuur van Lendelede heeft een akkoord met netbeheerder Fluvius om zijn openbare verlichting tegen 2030 volledig op LED-lampen te laten draaien. Per jaar worden er 108 toestellen omgebouwd.

De gemeente tekende een overeenkomst met Fluvius om zijn openbaar verlichtingspark versneld om te bouwen. Voor de overdracht van die verlichting betaalt Fluvius 86.967 euro aan Lendelede. “In ruil staan wij in voor het onderhoud van de lampen en de ombouw naar LED-verlichting”, zegt Geert Peelaers van Fluvius. “In Lendelede staan 1.345 openbare verlichtingstoestellen die in 2018 samen 289.960 kilowattuur elektriciteit verbruikten en zorgden voor een CO2-uitstoot van 64.271 kilogram. Door de versnelde ombouw naar LED kunnen we die uitstoot en het energieverbruik 12 tot 15 keer sneller laten dalen dan met het huidig programma.”

Dimmen of doven

Dankzij de nieuwe LED-technologie is het ook makkelijker om ’s avonds bepaalde lampen te dimmen of doven, bijvoorbeeld in een straat waar vol licht niet echt nodig is. “Bovendien is LeD-licht witer en daar voelen mensen zich veiliger bij”, besluit Geert Peelaers. Binnenkort krijgen de Burgemeester Dussartlaan, Lente- en Zomerweg, Groeningeberg- en Hulstemolenstraat (het deel in het centrum-, de Harelbeekse- en Veldbosstraat alvast nieuwe LED-verlichting.