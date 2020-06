Lendelede krijgt met Car Watch tijdelijke drive-incinema Valentijn Dumoulein

17 juni 2020

16u16 0 Lendelede Omdat veel mensen door de coronacrisis deze zomer in eigen land blijven heeft de gemeente Lendelede met Car Watch een nieuw initiatief klaar. Van 10 tot 12 juli zal je op de parking van het DOC acht iconische films op groot doek vanuit je wagen kunnen bekijken. Welke films dat zijn, kan je mee bepalen.

Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli wordt de parking van het D.O.C. in de Alfons Dassonvillelaan omgetoverd tot een drive-incinema. De voorstellingen vinden die dagen plaats om 16, 19 en 22 uur. Er is telkens plaats voor 24 wagens. Iedereen krijgt een plaats voor het ledscherm en dan kan de film beginnen. Bij het binnenrijden ontvang je een unieke Car Watch-bag met voldoende frisse drankjes naar keuze, een versnapering en een attentie.

Via de website van de gemeente kan je nog tot zaterdag 20 juni kiezen uit een lijst van tien films. Per dag komen er andere genres aan bod. Op vrijdag zijn dat een komedie en thriller, op zaterdag een kinderfilm, Vlaamse en romantische film en op zondag een kinderfilm, musical en horrorfilm.De keuze varieert van Borat en Mister Bean’s Holiday tot Joker, The Circle en Dunkirk en Asterix, Turbo, Bad Trip en Into the Woods.

Tickets kosten 5 euro per persoon. Er zijn maximum vijf mensen per wagen toegelaten. Inschrijven kan via de Lendeleedse webshop. Vlug reserveren is aangeraden, want de plaatsen zijn beperkt.