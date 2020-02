Lendelede investeert in herbruikbare drinkflessen Valentijn Dumoulein

12 februari 2020

16u29 4 Lendelede Het gemeentebestuur van Lendelede heeft 1.500 herbruikbare drinkflessen aangekocht. Die wil ze dit jaar uitdelen aan deelnemers van sommige sportactiviteiten en aan speelpleinwerking Jakkedoe.

“Elke deelnemer van een sportkamp tijdens de vakantie krijgt zo’n fles”, zegt burgemeester Carine Dewaele. “Ook speelpleinwerking Jakkedoe stelt de flessen gratis ter beschikking aan deelnemertjes van hun werking. Die flessen kunnen dan ook bijgevuld worden aan één van de twee watertappunten die nu al in de sporthal staan. Er komt ook een extra waterttappunt aan de voetbalkleedkamers. Daarnaast kan iemand de flessen ook krijgen bij het volgen van een lessenreeks joggen of bij de natuurloop in oktober.” De aankoop kadert in de ondertekening van het drinKraantjeswater-charter van 2017. “Sindsdien trachten we op verschillende manieren het drinken van kraanwater te promoten. Kraantjeswater drinken biedt immers heel wat voordelen. Vanaf 18 februari voorzien we ook enkele extra drinkwatertappunten aan het Trefpunt en de bib. Met het uitdelen van de herbruikbare flessen willen we de mensen stimuleren om hun dorst te lessen met gratis kraanwater.”