Exclusief voor abonnees Lendelede investeert 8 miljoen euro, van groene ontmoetingsplaats tot ‘rollatorpad’ Valentijn Dumoulein

20 december 2019

06u01 0 Lendelede Acht miljoen euro. Dat bedrag trekt Lendelede de komende vijf jaar uit voor een reeks investeringen. Grootste hap uit het budget gaat naar het omvormen van de site van Hoeve Vercaemer tot een groene ontmoetingsplaats. Verder komen er ook meer bomen, extra camera’s en staan er een reeks grote wegenwerken gepland. Een overzicht:

Nieuwe ontmoetingsplaats

Hét project van deze legislatuur is de omvorming van de site van Hoeve Vercaemer langs de Kuurnsestraat tot een groene ontmoetingsplaats. “De hoeve is gesloopt omdat ze te bouwvallig was. Verder onderzoek moet uitwijzen of we voor een nieuwbouw dan wel renovatie van de huidige gebouwen of een mix van beide gaan”, zegt de burgemeester. “Verenigingen en scholen moeten er straks terecht kunnen en we bekijken ook de mogelijkheid van een horecafunctie.” Geraamde kostprijs: 1 miljoen euro.

