Lendelede in diepe rouw na plots overlijden Mathieu (19): “Ons leven zal voor altijd anders zijn” LSI

14 mei 2020

19u23

Bron: LSI 130 Lendelede Het plotse overlijden van Mathieu Viaene (19) uit Lendelede heeft zijn thuisgemeente in diepe rouw gedompeld. Via Facebook stroomden honderden virtuele steunbetuigingen binnen. Maandag wordt een fietsrit in de vorm van een hartje georganiseerd ter nagedachtenis. “Ons leven is voor altijd veranderd”, klinkt het bij ouders Rik en Grietje.

Mathieu volgde via deeltijds onderwijs in het Centrum Lerend Werken, campus Athena, een opleiding tot lasser. Hij was actief bij jeugdhuis Skalul en had vele vrienden. “Een goedlachse jongeman, altijd in voor een grap en een grol”, zo herinneren velen zich hem. Dinsdagavond overleed Mathieu totaal onverwacht.

Brede glimlach

“Hij was een goedlachse, joviale kerel met het hart op de juiste plaats”, vertelt een aangeslagen vader Rik. “Hij ging voor anderen door het vuur, maar moest daardoor ook vaak op de blaren zitten. De show stelen kon hij als geen ander, met zijn brede glimlach, droge humor en charmes. Dat leverde hem vele vrienden op. Hij was ook geliefd bij de meisjes. Ergens ongezien met Mathieu arriveren, dat was onmogelijk. Hij kende overal wel iemand. Spijtig dat hij de kracht die hij voor anderen had, niet voor zichzelf heeft gebruikt. Hij zal door velen, maar vooral door ons erg gemist worden. Ons leven zal voorgoed veranderd zijn. We hadden bijna onze verbouwingen aan onze woning achter de rug. Maar de kamer van Mathieu zal voor altijd leeg blijven.”

Entourage KFC Lendelede

Mathieu was de zoon van Rik Viaene en Grietje Dewitte. Rik was jarenlang actief als speler en tot op vandaag bestuurslid bij voetbalclub KFC Lendelede. Broer Maxim was er afgevaardigde van de beloftenploeg. Mathieu zelf was er ook vaak als gelegenheidsmedewerker en vurig supporter. Ook voor de club is het al de zoveelste klap die het in enkele jaren krijgt te verwerken. Zo kwamen in 2012 boezemvrienden en jeugdvoetballers Willem Lagae (20) en Lukas Mostaert (19) samen om het leven bij een verkeersongeval. In de jaren die volgden moest de club door ziekte of ongevallen nog afscheid nemen van jeugdcoördinator Georges Vanderstraeten (42), voorzitter Jan D’haene (85), jeugdtrainer Kenny Langedock (26), nieuwbakken voorzitter Mario Cagliostro (29), secretaris Patrick Duyvejonck (55) en medewerkster Nathalie Leire.

Door de coronamaatregelen zal in familiekring afscheid genomen worden van Mathieu in de aula van rouwcentrum Depoorter in Izegem. Bedoeling is dat er op een later tijdstip nog een groter herdenkingsmoment zal gehouden worden.

Fietsrit ‘Hart voor Mathieu’

Ter nagedachtenis aan Mathieu is er maandag om 10 uur een fietsrit op een parcours in de vorm van een hartje uitgestippeld. Afspraak aan frituur De Platse in het centrum van Lendelede. In groepjes van maximaal twintig personen zal aan een gezapig tempo een afstand van 162 kilometer afgelegd worden. Eigen bevoorrading kan in een auto gedeponeerd worden.