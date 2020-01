Lendelede gaat met Huis van het Kind van start Valentijn Dumoulein

27 januari 2020

16u37 4 Lendelede In het Sociaal Huis is er voortaan een ruimte die dienst zal doen als Huis van het Kind. Daar kunnen ouders terecht met allerlei vragen over hun kroost.

Huis van het Kind is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoeding, workshops en meer. “Voor het eerst is er een gestructureerd aanbod dat alle initiatieven bijeenbrengt”, zegt verantwoordelijke Veerle Devos. “In de praktijk bedienen we een brede doelgroep, van zwangere vrouwen tot mensen met kinderen tot 24 jaar. De vragen waar we ze mee kunnen helpen, variëren dan ook enorm: van iemand die hulp wil omdat haar zoontje van vijf jaar niet meer wil eten, tot een papa die opvang voor zijn dochter zoekt of ouders die hulp willen omdat hun kind drugs neemt.”

Preventie

Het Huis van het Kind krijgt een jaarlijkse subsidie van 2.150 euro en kreeg eind vorig jaar nog een eenmalige subsidie van 1.000 euro om het lokaal in het Sociaal Huis in te richten. Daar is alles kindvriendelijk gemaakt. “We kozen ervoor om het Huis van het Kind onder te brengen in het Sociaal Huis en niet in ’t Trefpunt omdat onze werking niet enkel voor OCMW-cliënten is”, besluit schepen Rita Lammertyn (CD&V). Het Huis van het Kind zal dit jaar op het thema preventie focussen en is alvast van plan aandacht te besteden aan het sociale mediagebruik van kinderen. Meer info: https://www.lendelede.be/huis-van-het-kind