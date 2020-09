Lendelede eert 75-jarige dichter Jef Soenens Valentijn Dumoulein

29 september 2020

11u30 8 Lendelede De van Lendelede afkomstige dichter Jef Soenens viert deze week zijn 75ste verjaardag. Om dat jubileum in de verf te zetten trok hij met enkele familieleden en vrienden naar het gemeentehuis van zijn geboortedorp om er zijn geboorteakte officieel op te halen. Burgemeester Carine Dewaele nam de gelegenheid te baat om Jef voor zijn oeuvre te eren.

Jef is ondertussen naar Roeselare verhuisd, maar is zijn geboortedorp nooit uit het oog verloren. “Hij doorliep hier de lagere school en vond de liefde van zijn leven bij vrouw Chris”, las de burgemeester een korte hommage voor. “Met hun kinderen en kleinkinderen vormen ze een gelukkige bubbel. Jef is een literair talent: kinderpoëzie voor eerste lezertjes, monografieën, artikels in tijdschriften zoals ‘De Natuurvriend’, enz… Jef heeft Lendelede nooit losgelaten en draagt onze gemeente nog in zijn hart. Tijdens een rondreis in Canada ontdekte hij er het verhaal van de Lendeleedse pater Achille Delaere, die daar werkte en begraven is. Naar aanleiding van dienst 150ste verjaardat heeft hij toen moet Noël Maes een mooie herdenking georganiseerd en daar zijn we hem nog steeds dankbaar voor.”

Royale ontvangst

Jef, die naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag, een dichtbundel uitbracht, was blij met de ontvangst. “Een zeer royale ontvangst, waarvan ik besef dat niet iedereen die te beurt valt”, zegt hij. “Ik zal zeker nog eens terugkeren naar Lendelede om het nieuwe Achille Delaere-pad in te wandelen. (Dat komt binnenkort op de nieuwe verkaveling Bergkapel – nvdr.) Ik ben altijd blij als ik eens terug naar mijn roots kan keren en dat ik dit kan delen met familie en vrienden.”