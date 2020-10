Leerlingen nemen met ‘bookfie’ afscheid van bibliothecaris Myriam Verfaillie Valentijn Dumoulein

13 oktober 2020

17u10 2 Lendelede De gemeente Lendelede nam eind september afscheid van bibliothecaris Myriam Verfaillie, die na een mooie carrière van 33 jaar op pensioen ging. Omdat de leerlingen van Prizma Middenschool Lendelede er maandelijks op bezoek kwamen, namen ook zij op gepaste wijze afscheid: met een ‘bookfie’, een selfie met een boek naar keuze.

“We mochten er maandelijks op bezoek gaan met onze klassen uit het eerste jaar, en alle klassen uit de B-stroom’, vertelt Ingrid Van Hauwaert, leerkracht Nederlands in de Prizma Middenschool van Lendelede. ‘Een echte meerwaarde voor alle leerlingen, ook niet-lezers konden hun hart ophalen aan een goed tijdschrift of grappige strip’, vult collega Lieselot Verbeke aan.

“Door corona konden we dit schooljaar nog niet langs gaan om nieuw leesvoer, maar ook niet om mevrouw Myriam te bedanken. Ze stond altijd klaar om een boek te helpen zoeken, een nieuw exemplaar mee te geven of een populair boek te reserveren. En ze was altijd heel vriendelijk. We waren er altijd welkom.” Myriam kreeg van de school een groot applaus en het boek ‘THX’.