Kurt Loorenz lanceert met 'Een liefdesdroom'

nieuwe single

17 juli 2019

16u26

Zanger Kurt Loorenz heeft met 'Een liefdesdroom' een nieuwe single klaar.

“Het gaat om een lied met een stevige beat en dat in een modern schlagerjasje”, zegt hij. “Dat past perfect bij wat ik graag tijdens optredens breng. Het lied is ook perfect voor de zomerperiode, met zijn vele festivals en evenementen waar het publiek graag voluit meezingt.”

Kurt Loorenz staat al meer dan dertig jaar op de planken en heeft vele watertjes doorzwommen als artiest. “De tijd dat ik opdook in televisieprogramma’s als De Soundmixshow, Idool en X-factor behoort ondertussen tot een ver verleden, maar vele nieuwe uitdagingen liggen ondertussen voor het grijpen”, aldus de zanger. ‘Een liefdesdroom’ is een productie en uitgave van D & V en is verkrijgbaar via onder meer Apple Music.