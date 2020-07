Kunstwerk van Contrei Live palmt site Nelca in Valentijn Dumoulein

14 juli 2020

16u38 0 Lendelede Wie recent langs de site Nelca in de Stationsstraat passeerde zal het vast al opgemerkt hebben. Er prijkt sinds kort een opvallend kunstwerk op het terrein. Het maakt deel uit van de kunstinstalaltie Contrei Live, naar aanleiding van de zestigste verjaardag van Intercommunale Leiedal.

Het gaat om kruiwagens op een stelling die verbonden zijn met waterbuizen. Het water loopt via kraantjes in de kruiwagens en eens die vol zijn kieperen ze hun lading uit in het bufferbekken op de site Nelca. Het gaat om het werk Deer Fountain #2 van kunstenaar Willem Boel. “De installatie met de kiepende kruiwagens is een fontein, een ornament dat de buurt opsmukt en door haar beweging voor een frisse en nieuwe dynamiek zorgt”, zegt de kunstenaar. “Het onvoorspelbare kantelen van de kruiwagens is meedogenloos en poëtisch tegelijk. De titel is dan weer een woordspelletje. Deer Fountain kan je verstaan als ‘dear fountain’, maar het verwijst ook naar de decoratieve Japanse bamboefonteintjes die je weleens in een Vlaamse tuin ziet. Die werden oorspronkelijk gebruikt om herten weg te jagen zodat ze andere planten niet zouden opeten.”

Het kunstwerk in Lendelede maakt deel uit van een groter kunstenparcours in verschillende gemeentes waar Intercommunale Leiedal actief is. De werken blijven nog tot 26 oktober staan. Op de site Nelca komt op termijn een KMO-zone ontwikkeld door Leiedal.