Kringloopcentrum schenkt zestig kilo katoen voor mondmaskers, ook jij kan er maken Valentijn Dumoulein

20 maart 2020

16u12 0 Lendelede Door het coronavirus is er een groot tekort aan mondmaskers voor de zorgsector en dus sprint Ann Lannoo Couture bij. De voorbije dagen maakten ze reeds 150 maskers en ze blijven er de komende dagen verder maken. Even was er een tekort aan katoen, maar het kringloopcentrum schonk liefst zestig kilo aan Ann en haar dochter Gwendolyn. Vrijwilligers zijn welkom om bij hen stof op te halen en van thuis uit mee maskers te maken.

Door de coronacrisis moest ook de zaak van Ann Lannoo dicht. “Maar dat betekent niet dat we ons niet nuttig konden maken”, zegt ze. ““Omdat ik niet kan werken, ontvang ik de coronahinderpremie. Daarvoor wil ik vrijwillig iets terugdoen. Mijn dochter Gwendolyn kwam met het voorstel om mondmaskers te maken. Na een paar dagen hadden we tekort aan katoen, maar we hebben een heel gulle schenking gekregen.We hebben 50 stuks voor woonzorgcentrum Aksent gemaakt en nog eens 100 voor thuisverplegers uit de regio. “

Zestig kilo

De schenking bedraagt liefst zestig kilo katoen en komt van het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen. Via de diverse inzamelkanalen zoals de straatcontainers en de winkels verwerkt en sorteert het maatwerkbedrijf in de centrale diensten alle ingezamelde textiel. Uit het gesorteerde textiel werd een lading katoen geschonken aan Ann en Gwendolyn. “We laten alle katoen eerst bij wasserij De Meibloem wassen op 95° en desinfecteren. Daarna maken we er bruikbare mondmaskers van. De gebruikers moeten ze zelf ook nog eens wassen op 95°.”

Vrijwilligers zijn ook welkom om stof te komen afhalen en dan kunnen ze thuis mee zo’n mondmasker maken.” Hoeveel we er zullen maken en hoelang we doorgaan? Zolang er nood aan is gaan we door”, besluit Ann vastberaden. Een handleiding voor het maken van zo’n masker vind je op www.maakjemondmasker.be.