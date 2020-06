Kop-staartbotsing op Rijksweg eist één lichtgewond slachtoffer VHS

10 juni 2020

16u53 0 Lendelede Een medewerker van het Agentschap Natuur & Bos liep woensdagnamiddag lichte verwondingen op toen zijn auto werd aangereden door een bestuurder die niet had gemerkt dat zijn voorliggers vertraagden.

Het ongeval gebeurde rond 15.30 uur op de Rijksweg in Lendelede, net voorbij het kruispunt met de Rozebeeksestraat. Een medewerker van het Agentschap Natuur & Bos remde af met zijn Dacia Duster omdat een voorligger rechts naar de Emiel Neirynckstraat wilde afslaan. Een jongeman in een BMW merkte dat te laat op en knalde achteraan tegen de Dacia Duster. De bestuurder van de aangereden wagen klaagde over nekpijn en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De BMW-rijder bleef ongedeerd. Vooral aan zijn wagen was de schade groot. Door het ongeval was er een tijdlang hinder op de Rijksweg. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek weer proper te maken.