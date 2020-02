Koor Sonore organiseert workshop gospels zingen VDI

05 februari 2020

15u34 0 Lendelede Gospelkoor Sonore pakt op donderdag 13 februari uit met een workshop gospels zingen. Die vindt plaats onder leiding van Johan Delaere, die zal meer dan twintig jaar in het genre specialiseert.

“Het is een unieke kans om eens kennis te maken met dit aparte genre”, zegt Johan. “Het is telkens leuk om te zien wat samen zingen met iedereen doet. Er wordt met hart en ziel gezongen en niemand blijft onbewogen bij deze swingende muziek. De workshop staat open voor alle leeftijden en wordt gratis aangeboden. Het enige wat we vragen is dat geïnteresseerden zich op voorhand inschrijven via info@koorsonore.be. “ De workshop duurt van 20 tot 21.30 uur in de Przima Middenschool op het Dorpsplein 12.