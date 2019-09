Kookworkshop aan Hoeve Vercaemer VDI

16 september 2019

Samentuin organiseert op zaterdag 21 september van 10 tot 12 uur een kookworkshop. Dit keer is het thema ‘de gezonde brooddoos’ . Wil je eens variëren voor de lunch, maar heb je weinig inspiratie? Kom dan naar de kookworkshop. Inschrijven kan nog tot en met 19 september via Dimitri Bouckeljoen op 051/30.31.31 of samentuin@lendelede.be. Breng zeker een keukenschort, snijmes en -plank, brooddoos en/of potjes en een glazen bokaal mee.