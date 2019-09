KLJ speelt toneel ‘Met de zegen van de Heer’ Valentijn Dumoulein

13 september 2019

14u48

Bron: KLJ 2 Lendelede De lokale KLJ zoekt het dit weekend in hogere sferen met het toneelstuk ‘Met de zegen van de Heer’. De zussen Ellen Evelien Coghe regisseren het stuk van auteur Karel Eens.

De KLJ speelt om de twee jaar toneel. Het stuk gaat over een kleine kloostergemeenschap die failliet dreigt te gaan. Moeder overste roept al haar medezusters op om een oplossing te vinden. Tot Lewie de tuinman binnenkomt met een koffer die in de kloostertuin werd gegooid. Die blijkt vol geld te zitten…Gangsters Gustaffo en Roberto komen echter hun buit terug opeisen. Ook de tuinman en politie komen zich moeien. Benieuwd wie uiteindelijk de zegen van de Heer zal krijgen. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 13 september om 20.30 uur, zaterdag 14 september om 30 uur, vrijdag 20 september om 20.30 uur en zaterdag 21 september om 20 uur. Tickets kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur. Bestellen kan via 0495/69.27.85.