Kies mee hoe het nieuwe ‘Wonderwoudje’ in Lendelede er zal uit zien Valentijn Dumoulein

02 augustus 2020

14u25 0 Lendelede Het gemeentebestuur van Lendelede is van plan om in de buurt van de Stationsstraat een nieuw groen plekje in te richten. Dat gebeurd onder de noemer ‘Wonderwoudje’, een initiatief van Bosplus en ook inwoners kunnen hun mening er over kwijt.

Lendelede wil via een enquête te weten komen wat je graag in het Wonderwoudje in de Stationsstraat wil. Neem tien minuten de tijd om deel te nemen via https://www.bosplus.be/lendelede. Een wonderwoudje is een klein park of bos, gemaakt én gebruikt door de buurt. Met bomen, maar ook paden, banken, eetbare planten en speelplekken. De gemeente wil ook zeer graag de mening van kinderen weten.