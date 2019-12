Kerstmarkt en Baekelandt Corrida palmen centrum in Valentijn Dumoulein

12 december 2019

10u58 0 Lendelede Op zaterdag 14 december zijn de kerstmarkt en loopwedstrijd Baekelandt Corrida aan een nieuwe editie toe.

De loopwedstrijd staat open voor alle lopers en de start en aankomst is op het Dorpsplein. Om 18.45 uur start het gebeuren met een kids-run. Om 19 uur start de kleine corrida over het loopparcours van 3 kilometer. Om 19.30 uur is er het startschot voor de grote corrida, een wedstrijd over 9 kilometer in drie plaatselijke rondes. Deelnemen kost 3 euro per persoon. Kinderen van de lokale scholen nemen gratis deel. Inschrijven kan via de gemeentelijke site.

Kerstmarkt rond Sint-Blasiuskerk

Het parcours van de loopwedstrijd is vanaf 18 uur afgesloten en wordt rond 21 uur terug vrijgegeven. Tijdens en na de Corrida is er de jaarlijkse kerstmarkt van Unizo en het comité Lendlee Koers. De kraampjes zullen dit keer rond de Sint-Blasiuskerk staan en daar zal ook het parcours van de corrida passeren.

De deelnemers aan de Kerstmarkt zijn Heidi Salomez (mutsen, sjaals, lederwaren...), Tapabro (3 tapasgerechtjes, rode en witte wijn, limoncello, Lachouffe), Social Thuis (croques monsieurs en soep), basisschool De Talententuin (eigen streekbier Talentje, chips en frisdrank), KFC Lendelede (Filou, Stella, cactusjenever, poffertjes, snoep, suikerspin, croques monsieurs), Unizo (pils, rode en witte wijn, water, cola en oesters), Albert Vastgoed (champagne, charcuteriebordje), supermarkt Vens(braadworsten en witte pensen), Buurtsjotters (pintjes en jenever), Jong CD&V (warme chocomelk en iets zoets) Skalul (warme dranken, shotjes en jenever), KWB Lendelede (streekbier, rode en witte wijn en oliebollen), Jeugd van de Izegemse Triatlonclub (pannenkoeken), Chiromeisjes Ilse (warme wafels, chocomelk met toppings en Amaretto) en Café De Kroone (beenhesp).