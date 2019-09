Kermis palmt Statiewijk in Valentijn Dumoulein

12 september 2019

12u54

Bron: Statiewijk Kermis 2 Lendelede De kermis in het centrum mag dan al gepasseerd zijn, de Statiewijk heeft de zijne van vrijdag 13 tot en met zondag 15 september nog te goed. Op het programma staan een seniorenfeest, rommelmarkt en travestietenshow.

Alle activiteiten gaan door in een feesttent aan het Stationsplein. Daar is er vrijdag om 15 uur al een misviering, een half uur later gevolgd door een seniorenfeest met gratis koffietafel en koekebrood. Om 19.30 uur is er de vijfde grote statiewijk-quiz op algemeen niveau. Deelnemen kost 20 euro per ploeg. Maximum vier mensen per team. Op zaterdag 14 september is er vanaf 14 uur een rommelmarkt voor kinderen. En om 20 uur gaat de Back to the 80’s en 90’s party van start. Zondag is er vanaf 11 uur een gratis aperitief in de feesttent en vanaf 12.30 uur is er een eetfestijn met beenhesp, frietjes en groenten. Volwassenen betalen 16 euro, kinderen slechts 9 euro. Inschrijven kan via statiewijklendelede@gmail.com. Om 18 uur is er een optreden van de travestieten van Les Folles de Gand. De inkom is gratis.