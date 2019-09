Kat krijgt loodje in hoofd, operatie geslaagd LSI

20 september 2019

08u35

Bron: LSI 0 Lendelede In Lendelede is poes Ziva beschoten met een loodjesgeweer. De poes van baasje Veronique Banckaert (50) arriveerde op vrijdag 13 september helemaal onder het bloed thuis. Na een operatie kon een loodje uit haar hoofd gehaald worden.

Veronique schrok zich een hoedje toen ze haar huisdier rond 14.30 uur helemaal onder het bloed thuis in de Kardinaal Cardijnlaan zag arriveren. Meteen ging het richting dierenarts die op röntgenfoto’s vaststelde dat een loodje van een loodjesgeweer net onder het oog van het dier was ingeslagen. Dankzij een operatie kon het projectiel verwijderd worden. Ondertussen herstelt Ziva van haar verwondingen. Veronique diende klacht tegen onbekenden in bij de politie van de zone Vlas en lanceerde via Facebook een oproep. “Heeft iemand enig idee welke laffe persoon - of beter gezegd dierenbeul - er katten te lijf gaat met een loodjesgeweer?”, vraagt ze zich af. “Aan de dader, maak u bekend.” Alle tips zijn via een persoonlijk berichtje of bij de politie van de zone Vlas welkom.