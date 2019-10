Karl Vannieuwkerke, winterkwaaltjes en verwendag in de bib en Lindelei Valentijn Dumoulein

18 oktober 2019

14u55 0 Lendelede Het is herfst en dan durven mensen al eens vlugger naar een goed boek grijpen. De bib biedt als extra service ook geregeld voordrachten aan. De komende dagen staan er een reeks extra activiteiten op het programma.

Op zaterdag 19 oktober is het naar jaarlijkse gewoonte Verwendag in de bib. Wie langs komt krijgt een glaasje en een kleine attentie. Het personeel maakt lekkere geurzeepjes met de kinderen en er komt een karikaturist langs die je mooiste kanten op papier zet.

Sportpresentator Karl Vannieuwkerke is op dinsdag 22 oktober om 20 uur te gast in zaal Lindelei. Zijn Tour de France-talkshow Vive le Vélo blaast vijftien kaarsjes uit en daar komt hij uitgebreid over vertellen, net als over voor welke uitdagingen het wielrennen staat. De inkom bedraagt 5 euro.

Op donderdag 24 oktober is het de beurt aan apotheker Diederik Dubois om tekst en uitleg te geven bij winterkwaaltjes. Hij vertelt hoe je die het best kunt vermijden en bezorgt onmisbare tips. Afspraak om 14 uur in de bib. De inkom is gratis.