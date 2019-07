Kampeer eens met het gezin in het Patrijzenbos Valentijn Dumoulein

22 juli 2019

15u07

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Lendelede Wie altijd al eens in een bos wilde kamperen, kan die droom in de nacht van zaterdag 31 augustus op zondag 1 september waarmaken. Dan kan je voor het tweede jaar op rij onder de noemer Bosbeleving in het Patrijzenbos langs de Kuurnsestraat logeren.

Workshops

Vanaf 16.30 uur zwaaien de poorten van Hoeve Vercaemer en het Patrijzenbos open voor iedereen die dat wenst. Doorlopend zijn er twee workshops van Lélé: zelf fossielen maken of een kroon van takken in elkaar knutselen. Daarnaast kan je kennismaken met bushcraft, wat zoveel betekent als (over)leven in, van en met de natuur. Je kan je kennis van de natuur testen met reuze-Elektrpsoel van Natuurpunt De Vlasbek of mee doen met hun zoekspel. Uiteraard staat het hele speelbos ter beschikking van de kinderen om te ravotten en er is een bar om de dorstigen te laven.

Avondmaal

Om 18.30 uur delen de mensen van Samentuin de groenten uit hun moestuin met de bezoekers. ZE voorzien verse spaghetti met groenten uit de eigen tuin. Inschrijven is vereist en kost 7 euro per volwassene en 5 euro per kind.

Film in het bos

Wie wenst te overnachten, kan vanaf 16.30 uur ook een tent in het Patrijzenbos opzetten. Omstreeks 20 uur worden de doorlopende activiteiten afgerond en is er een filmvoorstelling. BOS+ komt langs om de animatiefilm ‘Ferdinand’ te vertonen.

De inkom is gratis, maar inschrijven is wenselijk (voor de film) en verplicht voor het kamperen. Er is een maximale bezetting van vijftig tenten.

Ontbijt en wandeling

Op zondagmorgen 1 september biedt de Gezinsbond tussen 8 en 9.30 uur een ontbijt aan voor de kampeerders. Ook wie enkel wil ontbijten in het bos is welkom. Nadien is er een workshop zaadbommetjes maken. Inschrijven is verplicht en kost 5 euro per volwassen en 3 euro per kind indien ze lid van de Gezinsbond zijn. Niet-leden betalen 7 euro voor volwassenen en 4 euro per kind. Als afsluiter is er om 9.30 uur nog een natuurwandeling op de voormalige stortplaats naast het bos.

Inschrijven voor de verschillende activiteiten kan via de gemeentelijke webshop.