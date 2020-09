Jonge kunstenaars werkten voor nieuwe expo in atelier José Vermeersch Valentijn Dumoulein

11 september 2020

14u58 0 Lendelede Vanaf zaterdag 12 september kan je in het atelier van de overleden kunstenaar José Vermeersch terecht voor een nieuwe tentoonstelling. Die heet ‘De gebroken houtdraad’. Daarin gaan vier jonge kunstenaars de confrontatie met het werk van Vermeersch aan.

Lukas Verstraete, Merel Cremers, Stijn Felix en Merel Vandecasteele werkten er van januari tot maart 2020 aan hun keramisch antwoord op het werk van Vermeersch. Dat idee kwam er naar aanleiding van het ‘Zomers Vakantiekamp in Lendelede’ in 1982 dat José in zijn eigen atelier organiseerde.”

José Vermeersch was zelf een duivel-doet-al die zich interesseerde in architectuur, design, mode, ontwerp en interieur. De expo met het resultaat moest normaal in het voorjaar doorgaan, maar is door corona naar september verplaatst. De expo belicht ook een enkele van de werken van Vermeersch, die reeds in 1997 overleed. De naam van de tentoonstelling staat voor een term uit de houtimitatie. Een schildertechniek die José toepast in ijn werk, en in zijn prille beroepsjaren met twee broers als decoratie- en huisschilder uitvoert. In de expo zie je hoe de kiem van zijn beeldend werk soms ontstaan is.

De tentoonstelling, die ook op de lijst van Open Monumentendag prijkt, loopt van 12 september tot en met 4 oktober, telkens op zaterdag van 14 tot 18.30 uur en op zondag van 10 tot 18.30 uur in de Lampernisbeekstraat 3x. Er wordt ook een catalogus uitgebracht.

Info: www.atelierjosevermeersch.be.