Johan Delaere vertelt over verrassende historische Lendeleedse ontdekkingen Valentijn Dumoulein

01 maart 2020

13u46 0 Lendelede Het is alweer van 2016 geleden dat de Lendeleedse heemkring Lethae nog eens met een nieuw tijschrift op de proppen kwam, maar nu is het zover. Johan Delaere deed het voorbije jaar enkele verrassende ontdekkingen over de lokale geschiedenis. Je leest er meer over in het nieuwe nummer of je kan op 3 maart naar een voordracht van hem in Den Tap.

“Zo stootte ik in Tielen toevallig op het grafschrift van een Lendeleedse dorpsheer uit het Ancien Régime. Zijn lichaam rust daar, maar het hart van die Lodewijk van Leefdael ligt dan weer in het graf van zijn geliefde Margareta De Beer in Gent begraven. Verder stootte ik ook op de oudste plannen van het rusthuis en legde ik de sporen bloot van een verdwenen kaarsrechte weg die in een ver verleden Lendelede heeft doorkruist.” Het gaat om tijdschrift 17 van heemkring Lethae. Het bevat negen artikels en is rijk geïllustreerd.

Johan geeft op dinsdag 3 maart gratis tekst en uitleg tijdens een voordracht in gemeenschapscentrum Den Tap in de Pastoor De Beirstraat. De deuren openen om 19.30 uur. Hij projecteert er ook nooit eerder vertoond beeldmateriaal en het tijdschrijft zal er nadien voor 10 euro te koop zijn.