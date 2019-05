Jo Vansteenkiste en Filip Buyse (Vlaams Belang) vervangen collega’s in provincieraad VDI

28 mei 2019

14u49

Bron: VDI 0 Lendelede De sterke opmars van Vlaams Belang in onze provincie zorgt voor enkele verschuivingen binnen de partij. Vier nieuwe vertegenwoordigers mogen naar het Vlaams Parlement, nog eens vier andere naar het federaal parlement. Dat betekent dat er vier zitjes vrijkomen in de provincieraad, want een dubbel mandaat mag niet. Goed nieuws voor Jo Vansteenkiste uit Lendelede en Filip Buyse uit Izegem, want zij mogen ter vervanging van partijgenoten Carmen Ryheul en Nathalie Dewulf in de provincieraad gaan zetelen.

Jo Vansteenkiste, in het dagelijks leven ijsjesverkoper met een eigen ijskar, is alvast verheugd met de kans. “Ik heb zondag 9.611 stemmen gekregen”, glundert Jo. “Dat resultaat heeft mij aangenaam verrast, net als de score van de partij nationaal. Dat goed resultaat heeft er toe geleid dat de partij mij het mandaat geeft om ter vervanging van een collega in de provincieraad te zetelen. Ik ben een militant van het eerste uur en dit geeft toch voldoening voor het harde werk van de voorbije jaren. Ik wil me vooral inzetten voor de kleine zelfstandigen en boeren en hoop op provinciaal niveau ook iets voor de Lendeleedse inwoners te kunnen betekenen. Ik ga neem deze uitdaging met beide handen aan.”

