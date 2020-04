Jo schenkt ijsjes aan inwoners en personeel rusthuis Aksent Valentijn Dumoulein

16u22 0 Lendelede IJsjesverkoper Jo Vansteenkiste mag dezer dagen niet meer met zijn ijskar rondrijden. Omdat een grote voorraad ingrediënten dreigde over datum te gaan, schonk hij deze week heel wat ijsjes gratis weg aan rusthuis Aksent in Lendelede.

“Ik heb 2,5 dagen kunnen rondrijden voor de coronamaatregelen scherper werden”, zegt Jo, die met Jocys IJs een eigen zaak heeft. “De redenering was dat mensen zouden kunnen samenscholen aan mijn wagen. Nu mag ik alleen nog literijs aan huis brengen. De burgemeester van Lendelede doet er alles aan om mij terug op de baan te krijgen, maar is ook gebonden aan de nationale regels. Gelukkig kan ik straks als hulpkok in het rusthuis aan de slag omdat ze er in deze crisis nood hebben aan extra personeel. Om iets voor het rusthuis terug te doen, besloot ik gratis ijsjes aan het personeel en de inwoners te schenken. Anders was ik volgende week genoodzaakt vierhonderd liter melk weg te gieten omdat het slecht kwam en dat zou zonde geweest zijn.”

De inwoners en personeelsleden genoten met volle teugen van de extra traktatie. Deze week kregen ze ook al extra optredens van artiesten in hun binnentuin om de tijd wat aangenaam te kunnen doorbrengen.