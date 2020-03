Jaarlijkse kippenactie terug van start Valentijn Dumoulein

09 maart 2020

17u21 0 Lendelede Het gemeentebestuur organiseert voor de zevende keer zijn jaarlijkse kippenactie. Via hen is het mogelijk aan een verminderd tarief kippen te kopen die helpen je afvalberg te verminderen.

Kippen eten per jaar ongeveer vijftig kilogram groente-, fruit- en tuinafval. Het houden van kippen vermindert dus automatisch de hoeveelheid afval in de gele vuilniszak. Elk gezin kan tot maximaal drie kippen aanvragen en dat voor 4 euro per kip. Wie interesse heeft kan langs gaan op de dienst Grondgebiedszaken op het Lendeleedse gemeentehuis. Je moet betalen bij het plaatsen van de bestelling. Eenzelfde gezin kan slechts eenmaal om de drie jaar een aanvraag indienen.

De bedoeling van de kippen gaat op zaterdag 16 mei van 9.30 tot 11.30 uur door bij Lannoo Hobby in de Magerstraat 85 in Heule.