Izegemsestraat afgesloten door rioleringswerken Valentijn Dumoulein

24 februari 2020

15u47 1 Lendelede Vanaf maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari 2020 is de Izegemsestraat onderbroken door werkzaamheden. De riolering wordt er ter hoogte van het huisnummer 85 aangesloten.

Daardoor is de Izegemsestraat ter hoogte van deze werkzaamheden afgesloten voor het voertuigenverkeer, met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A. Er is een wegomlegging voorzien via de Spoelewielenlaan en de Ingelmunstersestraat. In de Spoelewielenlaan is tijdens de werkzaamheden een tijdelijk parkeer- en stilstaanverbod van kracht.