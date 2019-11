IN BEELD: Sint trekt met helikopter naar De Talententuin Valentijn Dumoulein

30 november 2019

15u47 0 Lendelede Sinterklaas maakte dit weekend zijn blijde intrede bij de kinderen van Prizma-basisschool De Talententuin. Hij liet voor één keer zijn trouwe paard thuis en koos voor een…helikoptervlucht om hem ter plaatse te brengen.

Honderden kinderen en hun ouders stonden zaterdag rond 11 uur bij een weide in de Julien Ottevaerelaan te wachten op de Goedheilig man. Zijn Pieten waren al ter plaatse om alles in goede banen te leiden. Na eens kort over te vliegen landde de helikopter met de Sint, waarna hij in een koets met de lokale fanfare voorop en de kinderen in zijn zog naar de school trok. “Daar woonde hij ons schoolfeest bij”, zegt juf Tine Coucke. “De oudste leerlingen hebben negentien workshops bedacht en voorbereid en die hadden telkens iets te maken met de Zwarte Pieten. Als ze een kaart vol hadden, kregen ze een Pietenbrevet’.