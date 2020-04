Exclusief voor abonnees Huisarts Luc (74) na strijd van vier weken toch aan coronavirus overleden: “Was geen dokter van beroep maar dokter voor het leven.” LSI

22 april 2020

12u54

Bron: LSI 7 Lendelede In ziekenhuis AZ Delta is na een strijd van vier weken tegen het coronavirus maandag uiteindelijk toch huisarts Luc Couvreur (74) uit Lendelede overleden. Eén week voor hij officieel volledig op pensioen zou gaan, kreeg het virus hem te pakken. “De vele reacties betekenen dat hij toch wel iets betekend heeft”, klinkt het bij zoon Mikaël uit Grimbergen.

Na een loopbaan van bijna 50 jaar had Luc Couvreur de laatste jaren wel al wat gas teruggenomen. Enkel op woensdag hield hij nog consultaties, maar zijn patiënten helemaal los laten wou hij nog niet. “Omdat hij het ook zo graag deed”, aldus Mikaël. “Hij was nog een echte dorpsdokter, die een hele nauwe en goede band had met zijn patiënten. Dat blijkt nu ook uit de vele reacties na zijn overlijden.”

Op 31 maart zou hij uiteindelijk toch definitief de deur van het dokterskabinet achter zich dicht trekken. Maar één week daarvoor werd hij ziek, net als zijn echtgenote Grietje, met symptomen van corona. Na eerst wat uitzieken thuis moesten beiden toch naar het ziekenhuis. Grietje werd beter, de toestand van Luc verergerde in die mate dat hij de laatste twee weken zelfs op de dienst intensieve zorgen lag en in coma beademd moest worden. Niemand mocht er nog op bezoek. “Nochtans was hij nog heel vitaal en gezond”, aldus Mikaël. “Hij genoot al wat van het leven, eens gaan eten, een uitstapje, wat golfen. Nooit gedacht dat we op zo’n manier afscheid zouden moeten nemen. Dat het virus hem precies één week voor zijn officiële, volledige pensioen fataal werd, is natuurlijk wel cru.”

Luc Couvreur was een gewaardeerd arts ‘van de oude stempel’. Hij richtte mee de huisartsenkring Izegem-Ingelmunster-Lendelede op, was lange tijd voorzitter van het lokale Rode Kruis en deed consultaties bij Kind & Gezin. Toen collega-huisarts Patrik Roelandt (64) uit Izegem eind 2015 neergestoken werd door een patiënt was hij één van de eersten om in de bres te springen en enkele patiënten over te nemen. Zijn ongelofelijk engagement bleek ook al uit zijn verblijf in Algerije tijdens de jaren zeventig, samen met zijn eerste echtgenote Rita, die verpleegster was. In een ziekenhuis hielpen ze vooral met bevallingen. Daarna keerden ze naar Lendelede terug en richtten een dokterspraktijk op. In 1980 overleed Rita op jonge leeftijd aan kanker en vond Luc nieuw geluk bij Grietje. Er zal in beperkte kring afscheid genomen worden. Later volgt nog een herdenkingsmis in de Sint-Blasiuskerk in Lendelede.