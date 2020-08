Hilarische parodie op Dance Monkey zet Meubelen Larridon in de kijker Peter Lanssens

10 augustus 2020

09u44 22 Lendelede Dit filmpje moet u gezien hebben. De hilarische parodie op Tones and I van Dance Monkey zet Meubelen Larridon op de Rijksweg in Lendelede in de kijker.

“Het idee voor het filmpje ontstond tijdens de lockdown. Toen onze kinderen voortdurend naar coronaparodies van bekende liedjes aan het luisteren waren. Ze beluisterden vooral het ‘blijf binnen lied’, ook een parodie op Dance Monkey. Mijn vrouw zei geïrriteerd en om te lachen dat ze zeker een betere versie zou kunnen maken. Waarop de kinderen haar uitdaagden”, lacht Tomas Ceusters van Meubelen Larridon.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Mijn vrouw schreef een Larridonversie. We zagen al snel dat er een leuke grap in zat. We spraken een kennis aan en lieten de parodie in een geluidsstudio inzingen. Het liedje is ingezongen door mijn vrouw Eveline Bossuyt, bediende Margreet Notredame, die bij ons in de Larridon winkel werkt, en vriendin Annelies Devriendt. We hadden ook al de originele clip gezien van Dance Monkey en vonden het een goed idee om net zoals in de originele clip ook een filmpje met bejaarden te maken. We hebben op een vrijdagmiddag in mei de beelden voor het clipje opgenomen, samen met vrienden. Geen professionele acteurs, maar het resultaat is wel geslaagd. We hebben tot de solden gewacht om het clipje te lanceren”, besluit Ceusters.