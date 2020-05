Harelbeekse- en Sint-Antoniusstraat krijgen nieuw wegdek Valentijn Dumoulein

28 mei 2020

15u35 0 Lendelede Momenteel zijn er op verschillende plaatsen wegenwerken in Lendelede. Zo zijn er werken in de Harelbeeksestraat en de Sint-Antoniusstraat.

Deze week zijn er in de Harelbeekse- en Veldbosstraat aanpassingswerken gestart. Een aannemer herstelt er het wegdek op verschillende plaatsen en voorziet het van een nieuwe asfaltlaag. Alle doorgaand autoverkeer is er tot vrijdag 26 juni verboden. Er is een omleiding via de Hulstemolenstraat naar de Rijksweg en langs de Veldweg en Zweepstraat richting Kuurne.

Er zijn ook wegenwerken begonnen in de Sint-Antoniusstraat. Daar vindt het herstel plaats van het wegdek in het deel tussen de Mellestraat op grondgebied Heule en het kruispunt met de Sint-Arnoldusstraat. Er komt ook een nieuwe asfaltlaag. Ook daar is alle doorgaand verkeer tot 26 juni verboden. Omreiden kan langs de Groene Boomgaard in Heule en de Gootstraat in Ledegem en langs de Wouter Schoutstraat in Heule en de Beiaardstraat en Winkelsestraat in Lendelede.