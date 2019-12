Groen Lendlee verliest boegbeeld Michel Vandekerckhove Valentijn Dumoulein

27 december 2019

17u53 2 Lendelede Politieke beweging Groen Lendlee is in rouw door het overlijden van voorzitter Michel Vandekerckhove (61). Hij is in de ochtend van 22 december plots gestorven.

Groen Lendlee ontstond in het voorjaar 2017 uit Jong-Lendelede. Hij bleef er ook mee samenwerken. Hij was ook lange tijd ondervoorzitter van de lokale milieuraad en medewerker van de werkgroep Trage Wegen Lendelede. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 trok Groen Lendlee samen met vier andere politieke partijen of projecten onder de noemer Trots op Lendlee naar de kiezer. Michel haalde toen 194 stemmen en was daarmee derde opvolger. “We blijven verweesd achter”, klinkt het bij Groen Lendlee. “Michel was de trekker van onze partij, was de enthousiasteling die iedereen kon meenemen op zijn groene tocht. Zijn dood komt veel te vroeg.”