Gospelkoor Sonore pakt uit met concert ‘Feel The Spirit’ Valentijn Dumoulein

12 november 2019

16u05 0 Lendelede Gospelkoor Sonore brengt op zaterdag 16 en zondag 17 november een dubbelconcert in Heule en Lendelede.

Het koor bestaat sinds 1990 en specialiseert zich sinds 1998 in gospelmuziek. In 2018 herdacht het koor nog het einde van de Eerste Wereldoorlog met een vredesconcert. Nu laat Sonore de oorlog achter zich. Een jaar lang werd er gewerkt aan een volledig nieuw repertorium. Daarvoor ging dirigent Johan Delaere op zoek in de rijke schatkist van negro spirituals. Hij koos er enkele nummers uit die in de voorbije twintig jaar nog niet aan bod waren gekomen. Hij maakte er een bewerking van voor vierstemmig gemengd koor en piano. Naast die oude spirituals staan er ook moderne gospels op het programma. Die nummers zijn van de hand van hedendaagse componisten van gospelmuziek zoals Keith Hampton en David Robert Haas.

Praktisch

Het resultaat is een boeiend programma waarin thema’s als vrijheid, geluk, vreugde, hoop en vertrouwen uitvoerig aan bod komen. De concerten vinden plaats op zaterdag 16 november om 19.30 uur in de Sint-Eutropiuskerk in Heule en op zondag 17 november om 11 uur in de Sint-Blasiuskerk in Lendelede. Kaarten bij de koorleden of online via www.koorsonore.be. Tickets in voorverkoop kosten 10 euro en aan de deur 12 euro. Kinderen tot twaalf jaar betalen slechts 5 euro. Er is een aperitief inbegrepen.