Gospelkoor Sonore brengt Warmste Week-concert Valentijn Dumoulein

10 december 2019

12u31 0 Lendelede Het Lendeleedse gospelkoor Sonore brengt in het kader van de Warmste Week op zaterdag 14 december een concert in de aula van ’t Forum Vives in Kortrijk.

Sonore werd opgericht in 1990 en staat al die tijd onder leiding van Johan Delaere, die heel wat arrangementen schreef voor het vierstemmig gemengd koor. Na succesvolle concerten in Heule en Lendelede in november staat het koor terug op de planken met ‘The Fire of Gospel’, een hartverwarmend concert waarin de liefde en het vuur voor de gospel centraal staan. Dit in het kader van de Warmste Week.

De opbrengst gaat naar Kloen, een vzw die mensen bijeen brengt uit de sociaal-culturele, politieke, zakelijke en sportieve wereld om samen op vrijwillige basis allerlei originele en ludieke activiteiten op touw te zetten met als hoofddoel het werk van de vzw Ziekenhuisclowns in de kijker te plaatsen en fondsen te verzamelen om hun niet-gesubsidieerde werking verder mogelijk te blijven maken.

Het concert vindt plaats op zaterdag 14 december om 20u in de Aula van ‘t Forum VIVES, Doorniksesteenweg 145 te Kortrijk. Kaarten aan 12 euro (kinderen 6 euro) bij de koorleden of via www.koorsonore.be.